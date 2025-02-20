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04:09, 20 февраля 2025Мир

Трамп озвучил сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп: Конфликт на Украине необходимо урегулировать за год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит «Коммерсант».

Политик отметил, что завершить конфликт необходимо во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко». По его словам, она бы началась уже в текущем году в случае сохранения курса экс-президента США Джо Байдена. «Мы это закончим. (...) Теперь этого не случится», — пообещал Трамп.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассчитывает добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля. Сообщалось, что США уведомили европейских политиков о своем намерении.

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