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19:56, 16 февраля 2025Мир

Администрация Трампа назвала желаемый срок прекращения огня на Украине

Bloomberg: Администрация Трампа хочет прекратить огонь на Украине до 20 апреля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа назвала желаемый срок прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что США уведомили европейских политиков, что администрация рассчитывает добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.

Ранее журналист Алекс Христофору заявил, что поездкой спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога в Европу нужна для отвлечения внимания от настоящих переговоров о мире на Украине. Он также заявил, что США таким образом защищают мирную сделку от саботажа со стороны Европы.

До этого издание Financial Times также назвало возможные сроки прекращения огня на Украине. По его данным, конфликт завершится к 20 апреля или 9 мая.

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