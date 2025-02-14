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05:41, 14 февраля 2025Мир

На Западе раскрыли «настоящий» план Трампа по Украине

Христофору: Поездка Келлога в Европу отвлечет Запад от настоящих переговоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Европу нужна для того, чтобы отвлечь внимание западных лидеров от настоящих переговоров по Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Келлог был отвлекающим маневром. <...> Трамп ему сказал: "Да, да, да, поговори о прекращении огня, о кнуте и прянике, поезжай в Европу". Именно для этого его и отправили, чтобы отвлечь внимание, пока будет происходить настоящее заключение сделки», — сказал он.

По его мнению, визит Келлога в Европу также нужен для того, чтобы не допустить срыва переговоров по Украине. Христофору считает, что саботаж диалога может устроить бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ранее на Западе раскрыли возможные сроки прекращения огня на Украине. Утверждается, что соглашение Трампа с российским президентом Владимиром Путиным может быть достигнуто к 9 мая.

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