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05:49, 8 апреля 2025Мир

Трамп заявил о приближении к договоренностям по Украине

Трамп заявил, что Россия, США и Украина приближаются к договоренностям
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия, США и Украина близки к договоренностям касательно украинского конфликта. Об этом он заявил в Белом доме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его цитирует ТАСС.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся [к договоренностям]», — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что в течение последней недели ситуация несколько ухудшилась, так как участились бомбардировки, и это вызывает у него беспокойство.

Ранее Трамп осудил «бомбардировки» Украины. Вашингтон хочет, чтобы это прекратилось, отмечал американский лидер.

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