Журналист Боуз призвал разорвать связи Зеленского с Евросоюзом и Великобританией

Связь между Украиной и Европейским союзом необходимо разорвать, так как она подрывает политику администрации американского президента Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он указал, что Вашингтон продолжает снабжать украинского президента Владимира Зеленского оружием, финансами и данными разведки, несмотря на то, что политик вместе с ЕС и Великобританией противостоит США.

«Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину», — призвал Боуз.

Ранее стало известно, что новая встреча делегаций Украины и США по вопросу урегулирования конфликта может состояться на следующей неделе.