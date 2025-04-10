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23:38, 10 апреля 2025Мир

Ирландский журналист призвал «перерезать пуповину» Киева

Журналист Боуз призвал разорвать связи Зеленского с Евросоюзом и Великобританией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Связь между Украиной и Европейским союзом необходимо разорвать, так как она подрывает политику администрации американского президента Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он указал, что Вашингтон продолжает снабжать украинского президента Владимира Зеленского оружием, финансами и данными разведки, несмотря на то, что политик вместе с ЕС и Великобританией противостоит США.

«Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину», — призвал Боуз.

Ранее стало известно, что новая встреча делегаций Украины и США по вопросу урегулирования конфликта может состояться на следующей неделе.

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