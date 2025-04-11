На Украине сообщили об освобождении российскими бойцами села в Донецкой области

Deep State сообщил об освобождении армией России села Александрополь

Российские войска в Донецкой области продвинулись вперед, освободив село Александрополь, расположенное западнее Горловки. Об этом сообщает украинский ресурс Deep State.

Кроме того, по данным ресурса, зафиксировано продвижение бойцов армии России в Успеновке. Также российские солдаты продвигаются и в районе Новобахмутовки.

9 апреля Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области, продвинувшись в сторону Локни в Сумской области.

Ранее также сообщалось, что российские бойцы полностью освободили село Гуево в Курской области.