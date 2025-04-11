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23:16, 10 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об освобождении российскими бойцами села в Донецкой области

Deep State сообщил об освобождении армией России села Александрополь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские войска в Донецкой области продвинулись вперед, освободив село Александрополь, расположенное западнее Горловки. Об этом сообщает украинский ресурс Deep State.

Кроме того, по данным ресурса, зафиксировано продвижение бойцов армии России в Успеновке. Также российские солдаты продвигаются и в районе Новобахмутовки.

9 апреля Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Журавка в Сумской области, продвинувшись в сторону Локни в Сумской области.

Ранее также сообщалось, что российские бойцы полностью освободили село Гуево в Курской области.

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