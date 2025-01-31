Россия возмутилась сносом памятника в Эстонии

Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса плит на братской могиле

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии из-за уничтожения стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. Об этом диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

«Направили в МИД Эстонии ноту посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия», — говорится в сообщении посольства.

Там также заявили, что власти Эстонии произвели «новый акт государственного вандализма» против советских солдат и офицеров.

В декабре прошлого года президент Эстонии Алара Карис заявил, что власти страны отказываются от идеи сноса памятника русскому полководцу Барклаю де Толли. Президент отметил, что эстонцам нравится считать де Толли частью своей культуры, несмотря на шотландско-немецкое происхождение русского полководца. Карис также выразил мнение о необходимости больше просвещать людей в историческом контексте. Так он ответил на вопрос о том, будут ли продолжаться переименования объектов с русскими названиями в Эстонии.