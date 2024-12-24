Президент Эстонии отверг идею сноса памятника русскому полководцу

Власти Эстонии отказываются от идеи сноса памятника русскому полководцу Барклаю де Толли. Об этом заявил президент республики Алара Карис, передает ERR.
Так он ответил на вопрос о том, будут ли продолжаться переименования объектов с русскими названиями в Эстонии. «Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту», — заявил Карис.
Президент отметил, что эстонцам нравится считать де Толли частью своей культуры, несмотря на шотландско-немецкое происхождение русского полководца. Карис также выразил мнение о необходимости больше просвещать людей в историческом контексте.
31 октября в соседней Латвии снесли памятник полководцу времен Российской Империи Барклаю де Толли. В МИД России отреагировали на это словами о «пещерной русофобии» властей в Риге.