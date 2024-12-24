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13:43, 24 декабря 2024Бывший СССР

Президент Эстонии отверг идею сноса памятника русскому полководцу

Президент Эстонии Карис отказался от идеи сноса памятника полководцу де Толли
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Madis Veltman / Globallookpress.com

Власти Эстонии отказываются от идеи сноса памятника русскому полководцу Барклаю де Толли. Об этом заявил президент республики Алара Карис, передает ERR.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли продолжаться переименования объектов с русскими названиями в Эстонии. «Как мы знаем, в Латвии убрали памятник Барклаю де Толли. Мы не видим причины, по которой следовало бы убрать его из Тарту», — заявил Карис.

Президент отметил, что эстонцам нравится считать де Толли частью своей культуры, несмотря на шотландско-немецкое происхождение русского полководца. Карис также выразил мнение о необходимости больше просвещать людей в историческом контексте.

31 октября в соседней Латвии снесли памятник полководцу времен Российской Империи Барклаю де Толли. В МИД России отреагировали на это словами о «пещерной русофобии» властей в Риге.

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