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18:32, 1 ноября 2024Бывший СССР

В МИД России привели пример пещерной русофобии Латвии

МИД: снос памятника Барклаю-де-Толли является примером пещерной русофобии Латвии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Снос памятника российскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии является примером пещерной русофобии и малообразованности действующих властей прибалтийской республики. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В пещерной русофобской сущности нынешней правящей верхушки Латвии давно не осталось сомнений. Не является новостью и ее патологическое стремление уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России. Только за последние пару лет в Латвии разрушено порядка 150 мемориалов. Это лишь те эпизоды, о которых доподлинно известно», — отметила дипломат.

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