Россиян предупредили о рисках исчезновения популярных кормов для животных

Mash: С полок зоомагазинов могут временно исчезнуть Whiskas, Chappi и Pedigree

С полок российских зоомагазинов могут временно исчезнуть популярные корма для животных, включая Whiskas, Chappi и Pedigree. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Исчезнуть могут и другие корма, в том числе Felix, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». Отмечается, что риски временного прекращения продаж вышеуказанной продукции могут быть обусловлены тем, что в производстве этих кормов используется мясо европейских животных. Так, мясо коров, свиней, птиц используется при выпуске добавок, необходимых для производства кормов. Речь, в частности, идет об импортных ароматизаторах и усилителях вкуса, которые в России почти не создают.

Ранее Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в РФ животноводческой продукции из ЕС, используемой при производстве кормов для домашних животных. Подобная мера затронула всю восприимчивую к ящуру животных и подконтрольную ветеринарному надзору продукцию.

Запрет был обусловлен первой за 37 лет вспышкой ящура в Германии. Глава Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев предупреждал, что подобный запрет может привести к остановке производства кормов в РФ. На создание и тестирование отечественных аналогов, по его словам, уйдет минимум несколько месяцев.