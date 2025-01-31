Россиян предупредили об опасных химических экспериментах из соцсетей

Химик РТУ МИРЭА Дорохов: Популярные в сети эксперименты с бытовой химией опасны

Популярные в соцсетях эксперименты с использованием бытовой химии могут быть крайне опасны для здоровья, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Серьезные последствия подобных трендов эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Использование бытовых химических средств для проведения экспериментов в домашних условиях может представлять серьезную угрозу. Бытовая химия зачастую содержит агрессивные вещества, такие как кислоты, щелочи и окислители, которые при неправильном обращении способны нанести значительный ущерб здоровью. Даже небольшие дозы этих веществ могут вызывать химические ожоги, отравления и другие серьезные последствия. Поэтому перед проведением любых экспериментов необходимо тщательно изучить состав используемых средств и возможные реакции, которые могут возникнуть», — объяснил специалист.

В качестве примера он привел эксперименты по взаимодействию средства для прочистки труб с алюминиевой фольгой. Взаимодействие веществ может образовать взрвывоопасную смесь с воздухом, которая опасна для органов дыхания, объяснил Дорохов. Кроме того, гидроксид натрия разъедает кожу и слизистые оболочки, а вдыхание аэрозоля щелочи, которая активно выделяется вместе с водородом и другими продуктами подобной реакции, может привести к раздражению и ожогам дыхательных путей, отравлению, подчеркнул эксперт.

Еще опаснее смешивание хлорного отбеливателя с кислотами, так как при этом выделяется крайне токсичный хлор. Хлор может вызвать серьезные химические ожоги при контакте со слизистыми оболочками, а вдыхание его паров способно привести к раздражению дыхательных путей, приступам кашля, удушью и даже к летальному исходу Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Дорохов порекомендовал избегать подобных экспериментов в домашних условиях и надевать защитные перчатки и маску во время использования средства по назначению. «Важно строго следовать инструкциям производителя и не превышать рекомендованные дозировки», — заключил химик.

Ранее cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что кисти и спонжи для макияжа могут спровоцировать дерматологические и офтальмологические заболевания при отсутствии необходимого ухода.

«Недостаточный уход за косметическими кистями может стать причиной проблем со здоровьем. Накопление остатков косметики, кожного жира, омертвевших клеток кожи и бактерий на поверхности кистей создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые могут вызвать инфекции кожи и глаз. Это может быть золотистый стафилококк, бактерии Propionibacterium acnes, вызывающие акне, и даже синегнойная палочка», — объяснила эксперт.