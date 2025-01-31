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10:54, 31 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали совет по использованию DeepSeek и ChatGPT

МВД призвало россиян не использовать ИИ при работе со служебными документами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek и ChatGPT не следует применять в работе. Советы по безопасному использованию нейросетей дало МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве напомнили россиянам об уязвимости нейросетей. Так, отметило ведомство, модель DeepSeek допустила публикацию конфиденциальных данных пользователей, а у ChatGPT обнаружили слабое место, позволяющее мошенникам проводить DDoS-атаки на другие сайты.

МВД призвало россиян не использовать ИИ для обработки корпоративной или служебной документации, а также не загружать в чат-боты чувствительную личную информацию.

Ранее стало известно, что американская компания Wiz обнаружила в интернете базу данных пользователей модели DeepSeek. Компания отметила, что в сети появилось более миллиона строк конфиденциальной информации, в том числе истории запросов в чатах с ИИ.

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