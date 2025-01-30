Конфиденциальные данные пользователей DeepSeek обнаружили в сети

Компания Wiz обнаружила в сети базу данных пользователей DeepSeek

Американская компания по кибербезопасности Wiz обнаружила в интернете базу данных пользователей китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что в сети оказалась база данных ClickHouse, принадлежащая разработчикам модели, с помощью которой можно получить контроль над операциями с данными.

По данным Wiz, в открытом доступе появились более миллиона строк конфиденциальной информации, в том числе истории запросов пользователей в чатах с искусственным интеллектом, а также цифровые программные ключи.

Компания DeepSeek, по информации агентства Reuters, удалила данные, оказавшиеся в интернете, менее чем через час после уведомления от Wiz. Однако в компании подчеркнули, что обнаружить эту информацию в сети было нетрудно.

Ранее в Китае сообщили о создании нейросети мощнее DeepSeek. Компания Alibaba Cloud заявила, что такой является их модель ИИ Qwen 2.5-Max.