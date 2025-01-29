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11:35, 29 января 2025Интернет и СМИ

В Китае представили нейросеть мощнее DeepSeek

Alibaba Cloud представила модель ИИ Qwen 2.5-Max, превосходящую DeepSeek
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Китайская технологическая компания Alibaba Cloud представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая, как утверждает компания, превосходит по мощности нейросеть от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также китайскую нейросеть DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что нейросеть с названием Qwen 2.5-Max превосходит по показателям модель ИИ DeepSeek, а также продукт от Meta.

В Alibaba Cloud добавили, что надеются создать интеллект совершеннее человеческого.

Ранее глава разработчика чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI Сэм Альтман прокомментировал успехи китайской модели DeepSeek. Он заявил, его воодушевляет появление сильного конкурента, при этом пообещав выпустить модель, которая бы превзошла продукт китайской компании.

27 января сообщалось, что информация о появлении DeepSeek обрушила акции американских технологических компаний. Агентство Bloomberg отметило, что сообщение о китайском конкуренте поставило под сомнение технологическое превосходство США.

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