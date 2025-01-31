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04:31, 31 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали продлевающие жизнь продукты

Врач Агапкин: Ферментированные продукты снижают стресс и продлевают жизнь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукты, которые снижают уровень стресса и продлевают жизнь. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин и Трофимова напомнили, что высокий уровень стресса сокращает жизнь. Геронтолог отметила, что при хронических сильных переживаниях к негативным для здоровью последствиям может привести даже радостное событие. Чтобы снизить стресс, врачи порекомендовали включить в рацион несколько продуктов.

Одним из них Трофимова назвала овсяную кашу. По ее словам, продукт содержит витамины B6 и B12, необходимые для здоровья нервной системы. Агапкин добавил, что тревожность снижают ферментированные продукты, например, соленья или кисломолочные изделия. Он объяснил, что они влияют на настроение человека через микрофлору кишечника. «Недаром кишечник называют вторым мозгом», — согласилась геронтолог. Реабилитолог также рассказал, что настроение может поднять горький шоколад.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукт для долголетия. Таковым она сочла рис.

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