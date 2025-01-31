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15:34, 31 января 2025Экономика

Россиянам с двойными платежками ЖКУ дали совет

Юрист Палюлин: При получении двойных платежек ЖКУ нужно проверить оба документа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

При получении сразу двух квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) нужно проверить оба документа. Отправка двойных платежек является нарушением прав потребителей, предупредил россиян владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин, пишет «Финансы Mail».

Если после проверки выяснится, что два документа полностью идентичны, нужно сообщить об этом в управляющую компанию (УК), посоветовал эксперт. Там должны исправить ошибку в течение 30 дней. В случае же, когда при оплате квитанции списывают средства в двойном объеме, потребитель вправе потребовать перерасчет, а при отказе в просьбе — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Чтобы минимизировать риски подобных ситуаций, Палюлин посоветовал подключить автоматизированные сервисы оплаты через личный кабинет банка или портал «Госуслуги» — там фиксируется плата и сумма трансакции, поэтому доказать факт незаконного списания денег будет проще.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники стали звонить гражданам и предлагать оформить скидку на оплату ЖКУ. Затем они просят назвать пароли от «Госуслуг» или данные, которые могут пригодиться для входа в приложение банков, после чего похищают деньги.

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