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10:53, 31 января 2025Россия

Россияне высказались о доверии Путину

Более 78 процентов опрошенных россиян заявили о доверии президенту Путину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Более 78 процентов опрошенных россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Это следует из данных, опубликованных Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По информации ВЦИОМ, за неделю уровень доверия главе государству не изменился и составляет 78,1 процента. В то же время положительно о работе российского лидера высказались 74,9 процента участников опроса.

Отмечается, что за неделю вырос уровень положительной оценки деятельности главы правительства Михаила Мишустина и кабмина в целом (плюс 1,9 и 0,4 процентных пункта соответственно).

Ранее в Кремле заявили, что высокие рейтинги президента России Владимира Путина говорят о его поддержке населением.

ЖЗЛ
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