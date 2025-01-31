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09:28, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за финансирование запрещенного «Русского добровольческого корпуса»

В Иркутске мужчине дали семь лет за финансирование запрещенного РДК
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Иркутской области к семи годам колонии приговорили россиянина Алексея Бадмаева, признанного виновным в финансировании терроризма. Об этом в пятницу, 31 января, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как он установил, осужденный, будучи противником проводимой российскими вооруженными силами специальной военной операции (СВО), активно поддерживал украинское военизированное формирование Легион «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), размещая в социальных сетях комментарии в поддержку организации. В дальнейшем он поддержал и националистическое формирование Русский добровольческий корпус (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Следствие установило, что Бадмаев осуществил финансирование РДК.

Ранее в Москве сотрудники силовых структур задержали мужчину, который планировал вступить в ряды РДК.

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