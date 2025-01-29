Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 29 января 2025Силовые структуры

Планировавшего вступить в РДК мужчину арестовали в России

Суд в Москве арестовал мужчину за желание вступить в РДК и воевать против ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве сотрудники силовых структур задержали мужчину, который планировал вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, задержанный начал общаться с представителем РДК в мессенджере в 2024 году. Впоследствии он захотел вступить в ряды боевиков, чтобы воевать против Вооруженных сил (ВС) России.

Против него возбудили дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Столичный суд заключил его под стражу.

Ранее Апелляционный военный суд подтвердил законность второго пожизненного приговора главарю РДК Денису Капустину и актеру Кириллу Канахину (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) за вторжение на территорию Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского посла пригласили в МИД Азербайджана. Баку не понравились публикации в СМИ о крушении самолета в Актау

      Екатерина Варнава снялась в боди

      Российских детей научат создавать «устойчивые семьи»

      Пленный солдат ВСУ призвал новобранцев к бунту против командования

      На Украине признали потерю Великой Новоселки

      Не попавший в бар из-за «запрещенной в ЕС» символики боец СВО прокомментировал инцидент

      Стало известно о попытке атаки ВСУ на российскую нефтеперекачивающую станцию

      Жители Гренландии определились со своим выбором между США и Данией

      Названы два простых способа отсрочить старческое слабоумие

      Россиянина осудили на два года за призывы свергнуть власть в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше