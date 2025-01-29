Планировавшего вступить в РДК мужчину арестовали в России

Суд в Москве арестовал мужчину за желание вступить в РДК и воевать против ВС РФ

В Москве сотрудники силовых структур задержали мужчину, который планировал вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, задержанный начал общаться с представителем РДК в мессенджере в 2024 году. Впоследствии он захотел вступить в ряды боевиков, чтобы воевать против Вооруженных сил (ВС) России.

Против него возбудили дело о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Столичный суд заключил его под стражу.

Ранее Апелляционный военный суд подтвердил законность второго пожизненного приговора главарю РДК Денису Капустину и актеру Кириллу Канахину (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) за вторжение на территорию Брянской области.