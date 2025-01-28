Второй пожизненный приговор главарю РДК за вторжение в Брянскую область признан законным

Суд признал законным пожизненный приговор главарю РДК Капустину и Канахину

Апелляционный военный суд подтвердил законность второго пожизненного приговора главарю «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина и актера Кирилла Канахина (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов) за вторжение на территорию Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

После рассмотрения жалобы защиты судебная инстанция не нашла нарушений закона при вынесении заочного приговора 2-м Западным окружным военным судом. Он вступил в законную силу.

В ноябре 2024 года суд признал Капустина, Канахина и троих их сообщников виновными в совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем, организации террористического сообщества или участии в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, пропаганде терроризма, разбое, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и крупнокалиберного огнестрельного оружия.

Все пятеро находятся за пределами России. Они объявлены в международный розыск, поэтому суд прошел без них.

Первый пожизненный срок Капустин получил осенью 2023 года за госизмену и создание террористического сообщества.