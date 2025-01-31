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16:52, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянин попытался сжечь заживо бывшую жену и дочь

В Оренбурге мужчина попытался сжечь заживо бывшую жену и дочь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Оренбурге мужчина попытался заживо сжечь бывшую жену и дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 20 января подозреваемый пришел к дому на улице Маршака, где жили его экс-супруга и дочь. Он знал, что они спят, поэтому разбил окно, разлил бензин на пол и мебель, а затем поджег жидкость. После этого мужчина пролез в гараж, где поджег автомобиль.

Потерпевшие проснулись и смогли потушить пламя подручными средствами. Затем они выбежали из дома и вызвали пожарных. Возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ. Подозреваемого уже задержали, решается вопрос о его аресте.

Ранее в городе Грязовец россиянин сжег под Новый год частный дом вместе с владельцем.

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