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20:22, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянин попытался заживо сжечь женщину в ее квартире

В Тульской области мужчина во время конфликта попытался сжечь женщину в ее доме
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Узловой Тульской области мужчина во время конфликта попытался сжечь женщину в ее квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 30 января мужчина во время конфликта с женщиной ударил ее, а потом с помощью зажигалки поджег верхнюю одежду около входной двери и скрылся. Потерпевшей удалось выбраться из квартиры через окно. Ей оказана медицинская помощь.

Поджигателя задержали по горячим следам. На допросе он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, следователь намерен ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, избивших фельдшера скорой помощи.

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