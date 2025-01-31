Россиянин попытался заживо сжечь женщину в ее квартире

В Тульской области мужчина во время конфликта попытался сжечь женщину в ее доме

В городе Узловой Тульской области мужчина во время конфликта попытался сжечь женщину в ее квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 30 января мужчина во время конфликта с женщиной ударил ее, а потом с помощью зажигалки поджег верхнюю одежду около входной двери и скрылся. Потерпевшей удалось выбраться из квартиры через окно. Ей оказана медицинская помощь.

Поджигателя задержали по горячим следам. На допросе он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, следователь намерен ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, избивших фельдшера скорой помощи.