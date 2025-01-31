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04:34, 31 января 2025Россия

Россиянин пострадал в результате атаки БПЛА

Гусев: Водитель автомобиля пострадал при атаке БПЛА в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на юге Воронежской области пострадал водитель автомобиля. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько БПЛА. Один из пораженных дронов попал в проезжавший автомобиль.

«Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь. Также в результате падения фрагментов БПЛА в этом же районе повреждены частный жилой дом и ферма, на которой выбиты стекла», — написал губернатор Воронежской области.

Гусев сообщил, что еще один подавленный беспилотник повредил остекление промышленного предприятия. На месте происшествий работают экстренные службы, заключил глава региона.

Ранее Гусев сообщил о поражении нескольких беспилотников в Воронежской области. «Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор.

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