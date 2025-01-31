Россиянин пытался довести школьницу до самоубийства из-за чата в игре

Житель Новгорода пытался довести школьницу до суицида из-за чата в Minecraft

Житель Новгородской области пытался довести 16-летнюю школьницу до самоубийства из-за чата в игре Minecraft. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, 20-летний парень создал от лица девочки-подростка Telegram-канал, где выкладывал видео с истязаниями животных, а также отправлял угрозы расправы людям от имени ее родственников. Кроме того, он организовал расклейку листовок с негативной информацией о девушке и сообщил о якобы минировании зданий школы от ее лица.

На допросе злоумышленник признался, что впоследствии начал получать удовольствие от издевательств над потерпевшей и даже предлагал ей совершить суицид. Сейчас ему грозит еще несколько уголовных дел — за ложные сообщения о терактах и клевету.

Ранее стало известно, что в Приморском крае этническая банда отбирает выплаты у участников специальной военной операции на Украине. Один из бойцов предпринял попытку суицида.