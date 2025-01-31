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15:33, 31 января 2025Путешествия

Россиянин вышел из поезда в туалет, не успел вернуться в вагон и продолжил путь на поручне

Пассажир поезда Махачкала — Москва зацепился за поручень и проехал так 20 минут
Алина Черненко

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пассажир поезда МахачкалаМосква вышел из вагона в туалет, не успел вернуться и продолжил путь, зацепившись за поручень. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, вечером 28 января проводник заметил подозрительного мужчину, который ехал снаружи состава и держался за поручни. Он доложил об инциденте начальнику поезда, и его остановили. Зацеперу, которым оказался 50-летний Д. Гаджиев, дали зайти в вагон.

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Россиянин признался, что во время остановки поезда он вышел на станции Кизляр, чтобы сходить в туалет. Однако когда мужчина возвращался, состав уже начал трогаться, поэтому ему пришлось схватиться за поручни ближайшего вагона. Гаджиев проехал в таком положении 20 минут.

Как пишет Telegram-канал, на место вызвали сотрудников полиции. Они составили в отношении пассажира административный протокол по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Ранее другой россиянин купил для питона отдельную полку в поезде и поехал с ним в отпуск в Сочи. На распространившихся в сети снимках пресмыкающееся изображено в купе под одеялом.

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