Россиянина арестовали за поджог бытовки с рабочими

В Москве суд арестовал мужчину за поджог бытовки с рабочими в Новой Москве

В Москве суд арестовал мужчину, который поджег бытовку на территории стройплощадки жилого дома на улице Академика Дыхне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

30 января фигурант вместе с двумя знакомыми выпивал в бытовке. В какой-то момент у него возник с ними конфликт. После этого он вышел из бытовки, в которой спали двое потерпевших, а через непродолжительное время поджег ее легковоспламеняющейся жидкостью. Они не выжили.