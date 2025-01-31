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16:53, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали за поджог бытовки с рабочими

В Москве суд арестовал мужчину за поджог бытовки с рабочими в Новой Москве
Варвара Митина (редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал мужчину, который поджег бытовку на территории стройплощадки жилого дома на улице Академика Дыхне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

30 января фигурант вместе с двумя знакомыми выпивал в бытовке. В какой-то момент у него возник с ними конфликт. После этого он вышел из бытовки, в которой спали двое потерпевших, а через непродолжительное время поджег ее легковоспламеняющейся жидкостью. Они не выжили.

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