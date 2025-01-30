Россиянин поджег бытовку с рабочими и был задержан

В Новой Москве мужчина поджег бытовку с рабочими, он задержан

В Новой Москве следователи возбудили уголовное дело после поджога бытовки на территории стройплощадки жилого дома на улице Академика Дыхне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Дело завели по статье 105 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В ближайшее время следователи приступят к его допросу.

30 января фигурант вместе с двумя знакомыми выпивал в бытовке. В какой-то момент у него возник с ними конфликт. После этого он вышел из бытовки, в которой спали двое потерпевших, а через непродолжительное время поджег ее легковоспламеняющейся жидкостью. Они не выжили.

Ранее московский школьник вынес из сейфа родителей один миллион рублей и поджег здание совета депутатов Внуковского поселения.