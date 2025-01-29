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10:34, 29 января 2025Силовые структуры

Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

В Москве школьник вынес из сейфа родителей 1 млн рублей и поджег управу района
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украинские мошенники убедили московского школьника вынести из сейфа родителей один миллион рублей и поджечь здание совета депутатов Внуковского поселения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло во вторник, 28 января. Восьмиклассник пришел к зданию управы района Внуково, разбил окна и бросил внутрь бутылки с горючим. В итоге подростка спугнул охранник.

Одновременно с этим мошенники позвонили и отцу ребенка — злоумышленники убедили мужчину, что его сын находится в заложниках, и потребовали выкуп. Потерпевший попытался взять кредит и перевести деньги аферистам, однако банк заблокировал перевод. В это время его дочь вызвала полицию.

Школьника нашли чуть позже. Денег при нем уже не было.

Ранее житель Смоленска попытался пройти медицинский осмотр и лишился девяти миллионов рублей.

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