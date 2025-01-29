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13:30, 29 января 2025Силовые структуры

Полиция начала розыск убедивших подростка поджечь администрацию во Внуково злоумышленников

В Москве ищут убедивших подростка поджечь здание во Внуково злоумышленников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Поджигающий здание администрации российский школьник попал на видео

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве полиция разыскивает злоумышленников, убедивших 14-летнего подростка поджечь здание администрации во Внуково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников, толкнувших подростка на преступление.

Школьника задержали вблизи деревни Внуково. Он рассказал, что неизвестные заставили его передать их курьеру все деньги семьи, а потом убедили подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно местной администрации.

По информации Волк, подросток сделал это, потому что хотел помочь родителям и оградить их от уголовного преследования. Он сказал, что не догадывался о том, что совершает противоправные деяния.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Злоумышленников, звонивших подростку, ищут.

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