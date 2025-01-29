Появились подробности о заставивших школьника совершить поджог мошенниках

МВД: Мошенники заставили школьника поджечь здание администрации Внуково

Мошенники, заставившие подростка из Москвы поджечь здание администрации во Внуковском поселении, представились сотрудниками правоохранительных органов и угрожали его родителям уголовным преследованием. Такие подробности в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, 20 января 14-летний школьник получил сообщение с кодом от «образовательной платформы». Введя его, он попал на фейковую страницу Госуслуг, а после угрозы перекачки всех его личных данных обратился в техническую поддержку. Спустя некоторое время на телефон юноши поступил звонок от неизвестных, которые преставились силовиками и сообщили об утечке сведений о банковских счетах его родителей.

Чтобы спасти родителей от уголовного преследования, подросток должен был передать все их наличные через курьера. После получения денег аферисты также попросили его оказать помощь в задержании преступников, которые находились в местной администрации. Для этого юноша поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание. Произошедшее попало на видео.

Сейчас злоумышленников ищут. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Подросток уже задержан.

