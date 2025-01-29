Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 29 января 2025Силовые структуры

Поджигающий здание администрации российский школьник попал на видео

МВД показало видео поджога школьником здания администрации во Внуково
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

Попытка поджога здания администрации во Внуковском поселении Москвы попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как подросток с пакетом проходит мимо здания и прячется среди деревьев. Далее он, предположительно, поджигает бутылку с зажигательной смесью и бросает ее в сторону местной администрации. В этот момент выбегает охранник и прогоняет злоумышленника с места преступления.

Как уточнила Волк, 14-летний школьник, подозреваемый в попытке поджога, был задержан в лесном массиве вблизи деревни Внуково. Он совершил преступление по заданию неизвестных, которые для начала потребовали передать им все деньги семьи через курьера, а затем поджечь два автомобиля и здание администрации. Так подросток якобы мог спасти родителей от уголовного преследования.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Злоумышленников, звонивших подростку, ищут.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Полиция начала розыск убедивших подростка поджечь администрацию во Внуково злоумышленников
      Последние новости

      США приостановили военную поддержку Украины

      Работающим весь день за компьютером людям дали советы по профилактике частой проблемы

      Российская модель вышла на подиум на Неделе моды в Париже

      Украина освободила около семи тысяч заключенных для службы в ВСУ

      Раскрыты подробности расправы над тремя лесничими в российском регионе

      В России высказались о последствиях отключения еще 15 банков от SWIFT

      Зеленский призвал Китай увеличить давление на Россию

      Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

      Генпрокуратура подала иск к главной гордости Чубайса во главе «Роснано»

      Появились новые подробности о боях с ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше