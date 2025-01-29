Поджигающий здание администрации российский школьник попал на видео

МВД показало видео поджога школьником здания администрации во Внуково

Попытка поджога здания администрации во Внуковском поселении Москвы попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как подросток с пакетом проходит мимо здания и прячется среди деревьев. Далее он, предположительно, поджигает бутылку с зажигательной смесью и бросает ее в сторону местной администрации. В этот момент выбегает охранник и прогоняет злоумышленника с места преступления.

Как уточнила Волк, 14-летний школьник, подозреваемый в попытке поджога, был задержан в лесном массиве вблизи деревни Внуково. Он совершил преступление по заданию неизвестных, которые для начала потребовали передать им все деньги семьи через курьера, а затем поджечь два автомобиля и здание администрации. Так подросток якобы мог спасти родителей от уголовного преследования.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Злоумышленников, звонивших подростку, ищут.