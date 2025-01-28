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14:11, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин отдал мошенникам миллионы и получил от них звонок с благодарностью

Житель Смоленска попытался пройти медосмотр и отдал мошенникам 9 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Смоленска попытался пройти медицинский осмотр и лишился девяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Смоленской области.

По данным ведомства, 14 января мужчине 1962 года рождения позвонил неизвестный и предложил пройти медосмотр. Когда он согласился, ему начали поступать звонки от аферистов, представляющихся сотрудниками силовых структур, — звонившие убедили жертву, что его накопления в опасности, и предоставили номера якобы безопасных счетов для перевода.

Всего потерпевший перевел и передал через курьера девять миллионов рублей. После этого мошенники позвонили ему, поблагодарили за деньги и отметили, что «хорошо гуляют за его счет».

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее суд в Бурятии приговорил к 6,5 года лишения свободы 26-летнюю жительницу Улан-Удэ за кибермошенничество на сумму более 139 миллионов рублей в составе организованной преступной группировки.

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