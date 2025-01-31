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15:44, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 4,5 года за обман при поставке товаров клиентам

В Ижевске осудили мужчину за обман клиентов на 5,7 миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ижевске осудили мужчину за обман клиентов на 5,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта по октябрь 2023 года 31-летний мужчина под видом предпринимательской деятельности заключил с потерпевшими договоры на поставку различной техники по ценам значительно ниже рыночных. В целях обмана покупателей он сообщал ложные сведения, в том числе о его работе с добросовестным индивидуальным предпринимателем, а также использовал поддельные печать и бланк с реквизитами.

Таким образом он похитил сумму более 5,7 миллиона рублей у 24 пострадавших. При рассмотрении дела мужчина возместил более двух миллионов рублей ущерба.

Суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима. Также были удовлетворены исковые требования о взыскании суммы причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что глава обанкротившегося «Бамстройпуть» заочно арестован по делу о хищении на госконтрактах.

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