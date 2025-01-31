Глава обанкротившегося «Бамстройпуть» заочно арестован по делу о хищении на госконтрактах

В Москве заочно арестован глава «Бамстройпуть» Тушкевич за мошенничество

В Москве Мещанский районный суд заочно арестовал главу обанкротившейся компании ОАО «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича по делу о хищении на госконтрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Тушкевич обвиняется в совершении трех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). в случает экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания, он будет заключен по д стражу сроком на два месяца.

По информации ТАСС, ранее сообщалось, что бизнесмен сбежал от следствия в Грузию.

Как сообщили в Мосгорсуде, 29 января Мещанский суд продлил арест сына Игоря Тушкевича на три месяца. Он также является фигурантом дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов.

Ранее сообщалось, что 30 января в Москве Мещанский суд заочно арестовал Наталью Михайлову — фигурантку уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов.