Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 31 января 2025Силовые структуры

Глава обанкротившегося «Бамстройпуть» заочно арестован по делу о хищении на госконтрактах

В Москве заочно арестован глава «Бамстройпуть» Тушкевич за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве Мещанский районный суд заочно арестовал главу обанкротившейся компании ОАО «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича по делу о хищении на госконтрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Тушкевич обвиняется в совершении трех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). в случает экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания, он будет заключен по д стражу сроком на два месяца.

По информации ТАСС, ранее сообщалось, что бизнесмен сбежал от следствия в Грузию.

Как сообщили в Мосгорсуде, 29 января Мещанский суд продлил арест сына Игоря Тушкевича на три месяца. Он также является фигурантом дела с тремя эпизодами мошенничества в особо крупном размере при заключении госконтрактов.

Ранее сообщалось, что 30 января в Москве Мещанский суд заочно арестовал Наталью Михайлову — фигурантку уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов

      Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

      Трансгендерную номинантку на «Оскар» обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих

      «Балчуг Капитал» разрешили купить «дочку» Goldman Sachs

      Получающий три пенсии четырехкратный олимпийский чемпион назвал себя нищим

      Уникальную монету XVII века продали за 245 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше