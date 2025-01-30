Фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами заочно арестовали

В Москве заочно арестована фигурантка дела о мошенничестве с госконтрактами

В Москве Мещанский суд заочно арестовал Наталью Михайлову — фигурантку уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции города, женщина обвиняется в совершении трех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента ее фактического задержания.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору Главного управления специального строительства Минобороны России Александру Молодченко и трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов.