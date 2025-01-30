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13:36, 30 января 2025Силовые структуры

Фигурантку дела о мошенничестве с госконтрактами заочно арестовали

В Москве заочно арестована фигурантка дела о мошенничестве с госконтрактами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве Мещанский суд заочно арестовал Наталью Михайлову — фигурантку уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции города, женщина обвиняется в совершении трех преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ей избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента ее фактического задержания.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору Главного управления специального строительства Минобороны России Александру Молодченко и трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве при заключении госконтрактов.

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