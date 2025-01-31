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12:24, 31 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за покушение на расправу в поезде

В Московской области задержали мужчину за покушение на убийство в поезде
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области задержали мужчину за покушение на расправу в поезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 29 января подозреваемый находился в поезде «Апрелевка-Захарово», где в ходе распития спиртных напитков вспыхнул конфликт. Мужчина нанес пострадавшему не менее пяти ножевых ранений в грудную клетку, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции оперативно установили его личность и задержали. Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин пришел поговорить к соседке и выстрелил в ее сына из ружья.

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