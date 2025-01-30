Россиянин пришел поговорить к соседке и выстрелил в ее сына из ружья

Житель Омской области застрелил сына соседки, за которой ухаживал много лет

Житель Омской области выстрелил в 40-летнего соседа, к которому пришел в гости поговорить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

По версии следствия, все произошло 28 января. Потерпевший получил ранение груди и не выжил.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, 58-летний мужчина много лет пытался ухаживать за матерью соседа и даже предлагал ей съехаться. Накануне женщина приехала к сыну в гости из Краснодарского края, туда же пришел и сосед — когда его не пустили в дом, он достал ружье и выстрелил в мужчину прямо у порога.

Ранее в городе Коряжме Архангельской области мужчина в шутку выстрелил в женщину из пневматической винтовки, думая, что она не заряжена.

