Россиянин на вечеринке похвастался винтовкой и в шутку выстрелил женщине в лоб

В Архангельской области мужчина в шутку выстрелил женщине в лоб из винтовки

В городе Коряжма Архангельской области мужчина в шутку выстрелил в женщину из пневматической винтовки, думая, что она не заряжена. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал хвастаться на вечеринке своей винтовкой и, направив ее в лоб потерпевшей, выстрелил. В результате женщина получила ранение, несовместимое с жизнью.

Во время допроса мужчина дал подробные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 109 (« Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, однако будут изучены и другие версии.

Ранее сообщалось, что выстреливший в начальника отдела судебных приставов российского города сел на 12,5 года,