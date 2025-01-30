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11:34, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянин на вечеринке похвастался винтовкой и в шутку выстрелил женщине в лоб

В Архангельской области мужчина в шутку выстрелил женщине в лоб из винтовки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

В городе Коряжма Архангельской области мужчина в шутку выстрелил в женщину из пневматической винтовки, думая, что она не заряжена. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал хвастаться на вечеринке своей винтовкой и, направив ее в лоб потерпевшей, выстрелил. В результате женщина получила ранение, несовместимое с жизнью.

Во время допроса мужчина дал подробные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 109 (« Причинение смерти по неосторожности») УК РФ, однако будут изучены и другие версии.

Ранее сообщалось, что выстреливший в начальника отдела судебных приставов российского города сел на 12,5 года,

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