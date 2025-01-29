Выстреливший в начальника отдела судебных приставов российского города сел на 12,5 года

Суд дал 12,5 года Ананикяну за убийство начальника отдела ФССП Рязани Калужского

Московский районный суд Рязани приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя Сергея Ананикяна, выстрелившего из автомата Калашникова в начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом «Ленте.ру» сообщили прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным статьям 105 («Убийство») УК РФ и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Его отправят в колонию строгого режима.

Вечером 1 ноября 2023 года рязанец, вооруженный автоматом Калашникова, приехал на велосипеде в микрорайон Недостоево, где проживал судебный пристав, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Ананикян дождался Калужского и открыл по нему стрельбу. Полученные ранения оказались летальными. После этого стрелок бросил автомат у мусорных контейнеров рядом с местом преступления и скрылся.

Мотивом расправы с судебным приставом стала ревность. В кратчайшие сроки следователи раскрыли преступление и задержали Ананикяна через три дня.

Ранее 29 января сообщалось, что в Дагестане во время ссоры мужчина случайно выстрелил в своего соседа.