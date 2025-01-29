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12:08, 29 января 2025Силовые структуры

Выстреливший в начальника отдела судебных приставов российского города сел на 12,5 года

Суд дал 12,5 года Ананикяну за убийство начальника отдела ФССП Рязани Калужского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский районный суд Рязани приговорил к 12,5 года лишения свободы местного жителя Сергея Ананикяна, выстрелившего из автомата Калашникова в начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. Об этом «Ленте.ру» сообщили прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным статьям 105 («Убийство») УК РФ и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»). Его отправят в колонию строгого режима.

Вечером 1 ноября 2023 года рязанец, вооруженный автоматом Калашникова, приехал на велосипеде в микрорайон Недостоево, где проживал судебный пристав, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Ананикян дождался Калужского и открыл по нему стрельбу. Полученные ранения оказались летальными. После этого стрелок бросил автомат у мусорных контейнеров рядом с местом преступления и скрылся.

Мотивом расправы с судебным приставом стала ревность. В кратчайшие сроки следователи раскрыли преступление и задержали Ананикяна через три дня.

Ранее 29 января сообщалось, что в Дагестане во время ссоры мужчина случайно выстрелил в своего соседа.

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