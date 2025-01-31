Россиянка потратила на себя миллионы рублей из перечисленных ребенку участника СВО выплат

Жительница Свердловской области присвоила выплаты ребенку участника СВО

В Верхотурье Свердловской области опекунша потратила на себя миллионы рублей выплат, перечисленных для ребенка участника специальной военной операции (СВО). Об сообщила пресс-служба Свердловского областного суда в Telegram.

О смерти отца ребенка стало известно в 2023 году. Опеку над несовершеннолетним оформила жительница Верхотурья Ирина Шмелева. Кем она приходится семье, не уточняется. Вскоре женщина присвоила себе 5 412 128 рублей выплат, включая 100 тысяч рублей на похороны, которые перевела неназванная частная военная компания, где служил военный. Согласно закону, россиянка должна была сообщить органам опеки о получении средств и зачислить их на счет подопечного. Однако она приобрела на эти средства мебель и бытовую технику для внучки, а также квартиру и машину, которые оформила на своего супруга.

В результате суд признал женщину виновной по уголовной статье о присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на три года условно.

Ранее в Прикамье сестра российского военного лишила мать «гробовых» выплат в размере 1,2 миллиона рублей. Деньги пропали с карточки женщины вскоре после прощания с сыном. В это же время ее дочь приобрела два мотоцикла, музыкальную колонку, ноутбук, четыре телефона, игровую приставку и сварочный аппарат, а также досрочно выплатила кредит.