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09:16, 31 января 2025Россия

Россиянка вылетела на тротуар и сбила двух пенсионеров

Жительница Иркутска на Opel Astra вылетела на тротуар и сбила двух пенсионеров
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Жительница Иркутска на Opel Astra вылетела на тротуар и сбила двух пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, 23-летняя россиянка двигалась к скверу Кирова. В какой-то момент девушка не справилась с управлением и въехала на пешеходную дорожку. Там проходили мужчина и женщина, обоим по 66 лет. После случившегося пожилых людей с травмами доставили в больницу.

Водитель после поделилась, что перед ней внезапно затормозила машина. Чтобы избежать столкновения, девушка стала выруливать на правую полосу и ее иномарку занесло. Сибирячка была трезва.

До этого в Москве суд назначил год ограничения свободы 56-летнему жителю Игорю Берину, сбившему на роликах пенсионерку. Пожилая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее медикам не удалось.

ЖЗЛ
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