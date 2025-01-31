Россиянка запретила 13-летней дочери прокалывать пирсинг в носу и нашла ее мертвой

Жительница Екатеринбурга запретила дочери прокалывать пирсинг и нашла ее мертвой

Жительница Екатеринбурга запретила 13-летней дочери прокалывать пирсинг в носу и нашла ее мертвой. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным российского издания, девочка тайком проколола нос, хотя знала, что родители затею не одобрили. Когда она вернулась домой из школы, взрослые сразу заметили украшение на ее лице.

Мать попросила несовершеннолетнюю избавиться от пирсинга. Через некоторое время родительница зашла в комнату к дочери и увидела, что та не дышит. Прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Девочка занималась в художественной школе. Ее семья считалась благополучной и на учете никогда не состояла.

До этого сообщалось, что в Гамово Пермского края подростки по очереди выпали из окна многоэтажного дома после ссоры.

Тогда 16-летний юноша кричал что-то про измену, после чего из окна выпала его 14-летняя спутница. Подросток впоследствии выпал из окна сам. Его подруга выжила, ее госпитализировали с тяжелыми травмами.