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07:22, 17 декабря 2024Россия

Подростки по очереди выпали из окна многоэтажки в российском регионе

В Пермском крае подростки по очереди выпали из окна многоэтажки после ссоры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Гамово Пермского края подростки по очереди выпали из окна многоэтажного дома после ссоры. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По ее информации, до случившегося подростки находились в квартире и поссорились на фоне ревности. 16-летний парень кричал что-то про измену, после чего из окна выпала его 14-летняя спутница. Подросток впоследствии выпал из окна сам.

Очевидцы рассказали, что подросток не выжил, а девушку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Как уточнил Telegram-канал 112, девушка переехала жить к молодому человеку после смерти своей матери.

Ранее в Москве женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. В результате падения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, женщине удалось выжить — ее доставили в больницу.

ЖЗЛ
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