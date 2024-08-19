В Москве женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажки

В Москве женщина и мужчина выпали из окна многоэтажки на улице Генерала Тюленева

В Москве женщина и мужчина по очереди выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате падения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, женщине удалось выжить — ее доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что россияне выпали из окна шестого этажа. Там гости, вероятно, отмечали какой-то праздник.

В июне в Санкт-Петербурге женщина и трехлетний сын выпали из окна третьего этажа жилого дома на набережной Мойки. Похожий случай произошел на Крылатской улице, где мать с 14-летним сыном по очереди выпали из окна, спасти их не удалось.