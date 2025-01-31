Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:54, 31 января 2025Силовые структуры

Российская школьница перевела аферистам почти 800 тысяч рублей со счета родителей

В Москве 9-летняя девочка перевела аферистам 780 тыс. руб со счета родителей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Москве девятилетняя местная жительница перевела аферистам 780 тысяч рублей со счета родителей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 16 декабря 2024 года неизвестный позвонил девочке через Telegram и заявил, что по ошибке перевел ее родителям миллион рублей. Он попросил школьницу вернуть ему деньги назад. Она согласилась, взяла телефоны родителей, зашла в банковские приложения, от которых знала пароль, и перевела мужчине 780 тысяч рублей.

Девочка рассказала о «радостной» новости родителям. После этого они обратились в полицию.

Ранее в Москве 84-летняя местная жительница отдала аферистам два слитка золота весом по 100 граммов каждый, а также сбережения в долларах и рублях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше