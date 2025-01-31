Российская школьница перевела аферистам почти 800 тысяч рублей со счета родителей

В Москве 9-летняя девочка перевела аферистам 780 тыс. руб со счета родителей

В Москве девятилетняя местная жительница перевела аферистам 780 тысяч рублей со счета родителей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 16 декабря 2024 года неизвестный позвонил девочке через Telegram и заявил, что по ошибке перевел ее родителям миллион рублей. Он попросил школьницу вернуть ему деньги назад. Она согласилась, взяла телефоны родителей, зашла в банковские приложения, от которых знала пароль, и перевела мужчине 780 тысяч рублей.

Девочка рассказала о «радостной» новости родителям. После этого они обратились в полицию.

Ранее в Москве 84-летняя местная жительница отдала аферистам два слитка золота весом по 100 граммов каждый, а также сбережения в долларах и рублях.