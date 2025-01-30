Российская пенсионерка отдала аферистам слитки золота и сбережения в различной валюте

В Москве пенсионерка отдала аферистам слитки золота и сбережения на 3,2 млн руб.

В Москве 84-летняя местная жительница отдала аферистам два слитка золота весом по 100 граммов каждый, а также сбережения в долларах и рублях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Пенсионерке позвонил неизвестный, сообщил, что нужно продлить договор связи, и попросил продиктовать паспортные данные. Женщина это и сделала. Далее в дело вступили лжеправоохранитель и сотрудник банковского надзора, которые заявили пенсионерке, что она поделилась персональными данными с мошенниками, поэтому срочно нужно задекларировать все сбережения.

Пожилая дама поверила, собрала все деньги и в пакете отдала их курьеру. Взамен она получила якобы банковский документ, выполненный в фоторедакторе. Злоумышленники продолжили «обрабатывать» пенсионерку. Они убедили ее снять накопления и купить на них два слитка золота весом по 100 граммов каждый, которые она также отдала криминальному посыльному.

Через несколько дней женщина поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 3,2 миллиона рублей.

Ранее в Москве задержали 19-летнего мигранта-псевдокассира пункта обмена валюты, похитившего 13,9 миллиона рублей.