В Москве псевдокассир пункта обмена валюты похитил 13,9 миллиона рублей и попался

В Москве задержан псевдокассир пункта обмена валюты, похитивший 13,9 млн рублей

В Москве задержан 19-летний мигрант-псевдокассир пункта обмена валюты, похитивший 13,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодой человек — гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Его поймали в аэропорту, при попытке покинуть Россию. Он сказал, что украденные деньги передал сообщнику, а часть из них оставил себе в качестве вознаграждения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он арестован.

По данным правоохранителей, предварительно, задержанного в криминальную схему вовлек незнакомец, который предложил ему заработать. Мужчина снял офис на Зацепском Валу, переоборудовал его и разместил в интернете рекламу о валютных операциях по выгодному курсу. Мигрант же должен был сыграть роль кассира в этом пункте и забрать у клиента деньги, а потом сбежать с ними. На объявление откликнулся житель Нижнего Новгорода. Пострадавший заранее сообщил сумму, которую хотел обменять на евро. В назначенный день нижегородец приехал в обменный пункт. Там ему показали якобы подготовленную к выдаче валюту, которая на самом деле была муляжом.

По словам официального представителя МВД России, пострадавший передал свои деньги кассиру, после чего тот сказал, что должен из пересчитать и ушел в соседнее помещение. На самом же деле мошенник с деньгами немедленно покинул здание через запасной выход. Таким образом он похитил 13 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Новосибирска Толмачево правоохранители задержали двоих иностранцев при попытке вывезти добытое на российском прииске золото и серебро, стоимость которых оценивается в более чем 16 миллионов рублей.