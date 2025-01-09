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12:41, 9 января 2025Силовые структуры

Иностранцы похитили добытое на российском прииске золото на 16 миллионов рублей

В Толмачево задержали 2 иностранцев при попытке вывезти золото на 16 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Международном аэропорту Новосибирска Толмачево правоохранители задержали двоих иностранцев при попытке вывезти добытое на российском прииске золото и серебро, стоимость которых оценивается в более чем 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Фигурантов отправили под стражу.

По версии следствия, мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области, где и украли часть добытого золота и серебра. После вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда хотели улететь на родину с похищенным. Во время личного осмотра в аэропорту у них нашли около двух килограммов драгоценных металлов, которые были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. Предварительно, стоимость похищенного оценили в более чем 16 миллионов рублей. 

Похищенное попало на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На кадрах видно, как правоохранители досматривают вещи иностранцев. Далее идут кадры с золотом.

Ранее в Забайкальском крае двоих россиян и гражданина одной из стран Восточной Азии уличили в незаконном обороте золотых слитков на 35 миллионов рублей.

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