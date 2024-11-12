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07:41, 12 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла незаконный оборот золотых слитков на 35 миллионов рублей в Забайкалье

В Забайкалье осудят иностранца и 2 россиян за незаконный оборот золотых слитков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Забайкальском крае двоих россиян и гражданина одной из стран Восточной Азии уличили в незаконном обороте золотых слитков на 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, иностранец нелегально приобретал слитки, а двое его соучастников — перевозили их в один из районов региона, где хранили, а затем сбывали.

Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками ФСБ. В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный организованной группой или группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уточняется, что один из фигурантов был задержан во время попытки выехать из Читы в Забайкальск. При нем было обнаружено около шести килограммов золота в слитках.

Иностранец объявлен в розыск.

Ранее в Якутии полицейские задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота на 14,5 миллиона рублей.

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