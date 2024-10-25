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07:51, 25 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота

Волк: в Якутии задержали подозреваемых в краже золота на 14,5 миллиона рублей

Фото: Pixabay

В Якутии полицейские задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота на 14,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, двое приезжих из Ростовской области и Красноярского края работали вахтовым методом на одном из приисков Оймяконского района. В процесе добычи они похитили золото и спрятали в тайнике. Затем сообщники и их знакомый вернулись к месту схрона и забрали драгоценный металл, чтобы продать. Однако силовики остановили внедорожник одного из фигурантов и нашли в салоне сверток с 1,4 килограмма золота на 9,8 миллиона рублей.

На следующий день полицейские поймали еще двух россиян — жителей Башкортостана. Они пытались вывезти с места добычи самородное золото на 4,8 миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 4 статьи 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ.

Ранее в Калининградской области задержали группировку, состоявшую из жителей региона и занимавшуюся незаконной добычей янтаря и реализацией изделий из него.

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